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Маск объявил о переезде штаб-квартиры в Техас из-за закона о сексуальной ориентации детей

Маск объявил о переезде штаб-квартиры в Техас из-за закона о сексуальной ориентации детей, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 10:06 Фото: pxhere
Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что переносит штаб-квартиру SpaceX и X из Калифорнии в Техас после принятия нового закона о детской "трансгендерности", сообщает Zakon.kz.

Соответствующее заявление он сделал в своем аккаунте в соцсети X.

Он сослался на новый закон властей Калифорнии, запрещающий уведомлять о трансгендерных учащихся из числа ЛГБТ в школах. Маск назвал данный закон "последней каплей".

Позже он добавил: "И штаб-квартира X переедет в Остин… Многие последуют за ним".

Он также намекнул на возросший уровень преступности в штате "демократов", указав, что сотрудники его компании устали "уклоняться от банд жестоких наркоманов" при попытке выйти из здания.

Ранее Маск уже перенес в Техас штаб-квартиру Tesla, отметив, что в Калифорнии возможности компании для расширения операций ограничены. В Калифорнии самая высокая в США ставка подоходного налога. В Техасе этот показатель равен нулю.

Накануне губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон, согласно которому школы больше не смогут устанавливать правила, которые бы обязывали их без согласия ребенка информировать родителей о его сексуальной ориентации или половой принадлежности.

Ранее в СМИ сообщили, что Илон Маск планирует выделять 45 млн долларов в месяц в поддержку предвыборной кампании Дональда Трампа.

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