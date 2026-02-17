Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку решениям Садыра Жапарова

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, президент РК отметил положительную динамику казахско-кыргызских отношений, чему способствуют регулярный политический диалог, активное взаимодействие правительств и деловых кругов.

"Лидеры двух братских стран выразили удовлетворение высоким уровнем развития сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и водно-энергетической сферах. Президенты подтвердили приверженность дальнейшему укреплению межгосударственных связей в духе дружбы, стратегического партнерства и союзничества", – указано в сообщении.

Токаев рассказал кыргызскому коллеге о проводимой в нашей стране Конституционной реформе, закладывающей основы поступательного прогресса государства. Садыр Жапаров заявил о поддержке масштабных преобразований в Казахстане.

"Собеседники выразили единодушное мнение по всем вопросам регионального сотрудничества. Касым-Жомарт Токаев пожелал успехов в проведении в Бишкеке таких важных международных мероприятий, как саммит ШОС и Всемирные игры кочевников", – рассказали в Акорде.

Президент Казахстана также выразил поддержку решениям Садыра Жапарова, направленным на сохранение единства общества, укрепление кыргызской государственности.

10 февраля 2026 года президент Кыргызстана освободил Камчыбека Ташиева от всех должностей. С октября 2021 года он был заместителем председателя Кабинета министров – председателем Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) КР. Позже Жапаров заявил, что "этим быстрым решением уберег своего друга". Сегодня, 17 февраля, в ГКНБ заявили, что по поручению президента КР проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий в отношении отдельных бывших сотрудников ГКНБ, подозреваемых в превышении служебных полномочий в период нахождения на должностях.