Казахстанцам открыли безвизовый въезд в популярную страну Европы

Правительство Черногории 17 апреля 2026 года ввело временный безвизовый режим для граждан Казахстана. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД).

Таким образом, согласно заявлению ведомства, казахстанцы на основании проездного документа, действительного с 1 мая до 1 октября 2026 года, смогут выезжать, пересекать территорию и находиться в Черногории до 30 дней.

"Для более продолжительных поездок требуется оформление соответствующей визы". Пресс-служба МИД РК

Черногория – европейская страна, географически расположенная на Балканском полуострове в Юго-Восточной Европе. Она не входит в Евросоюз (ЕС) и Шенгенскую зону, но использует евро в качестве официальной валюты с 2002 года. С 2010 года является кандидатом в члены ЕС и с 2017 года – членом НАТО.

Материал по теме Черногория может стать частью Евросоюза в 2026 году

22 апреля 2026 года заместитель министра иностранных дел Алибек Бакаев рассказывал, на каком этапе находятся переговоры по упрощению процедуры получения шенгенской визы для казахстанцев. Он уточнил, что этот процесс состоит из двух частей.