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Назван размер долга Ивлеевой перед налоговой

Назван размер долга Ивлеевой перед налоговой, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 16:55 Фото: Telegram/ivleeva360
Долг российского блогера Анастасии Ивлеевой перед ФНС РФ вырос вдвое. Общая сумма задолженности составляет 20,9 млн рублей. По счетам инфлюенсерша не платит третий месяц, сообщает Zakon.kz.

Как пишет SHOT, служба требовала от Ивлеевой закрыть долг еще в начале мая, однако та игнорирует требования. В публикации говорится, что к основному долгу добавились штрафы за уклонение от уплаты.

В июне сообщалось, что ФНС заблокировала счета Ивлеевой из-за долгов в размере 11,3 млн рублей. Счета знаменитости оказались заморожены с 14 июня.

В конце декабря 2023 года Настя попала в крупный скандал, организовав "голую" вечеринку в Москве. После этого она лишилась крупных рекламных контрактов, работы на телевидении и "ушла в тень".

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О многомилионных долгах бывшей ведущей "Орла и решки" стало известно еще в конце мая. Тогда говорилось, что общая сумма долга знаменитости составляет 11 217 613 рублей. На тот момент ей были предъявлены уже два штрафа за неуплату налоговых отчислений.

Айсулу Омарова
Россия Интересное 2024 год Долги Блогеры Шоу-бизнес
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