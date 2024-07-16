Назван размер долга Ивлеевой перед налоговой
Как пишет SHOT, служба требовала от Ивлеевой закрыть долг еще в начале мая, однако та игнорирует требования. В публикации говорится, что к основному долгу добавились штрафы за уклонение от уплаты.
В июне сообщалось, что ФНС заблокировала счета Ивлеевой из-за долгов в размере 11,3 млн рублей. Счета знаменитости оказались заморожены с 14 июня.
В конце декабря 2023 года Настя попала в крупный скандал, организовав "голую" вечеринку в Москве. После этого она лишилась крупных рекламных контрактов, работы на телевидении и "ушла в тень".
О многомилионных долгах бывшей ведущей "Орла и решки" стало известно еще в конце мая. Тогда говорилось, что общая сумма долга знаменитости составляет 11 217 613 рублей. На тот момент ей были предъявлены уже два штрафа за неуплату налоговых отчислений.