Белорусские тракторы пользуются спросом в Казахстане
Фото: Instagram/belarustractors_official
Экспорт белорусских тракторов в Казахстан в 2024 году вырос на 40%, сообщает Zakon.kz.
Как передает издание БЕЛТА, основными критериями, по которым казахстанские потребители выбирают белорусскую технику, стали:
- простота конструкции;
- ремонтопригодность;
- высококачественное сервисное обслуживание;
- наличие полного спектра запасных частей;
- приемлемая цена.
Фото: Instagram/belarustractors_official
"В 2024 году нам удалось не только нивелировать прошлогодний спад продаж техники, вызванный убытками сельхозпредприятий из-за неблагоприятных погодных условий, но и существенно нарастить объемы реализации. Темп роста в штучном выражении за полгода к аналогичному периоду 2023 года составил 140%", – подчеркнул директор ТОО "Торговый дом Белорусский трактор" Павел Бравин.
По его словам, в натуральном выражении это почти 2,3 тыс. единиц отечественной техники.
Фото: Instagram/belarustractors_official
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