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Белорусские тракторы пользуются спросом в Казахстане

Спецтехника, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 04:14 Фото: Instagram/belarustractors_official
Экспорт белорусских тракторов в Казахстан в 2024 году вырос на 40%, сообщает Zakon.kz.

Как передает издание БЕЛТА, основными критериями, по которым казахстанские потребители выбирают белорусскую технику, стали:

  • простота конструкции;
  • ремонтопригодность;
  • высококачественное сервисное обслуживание;
  • наличие полного спектра запасных частей;
  • приемлемая цена.
Беларусь, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 04:14

Фото: Instagram/belarustractors_official

"В 2024 году нам удалось не только нивелировать прошлогодний спад продаж техники, вызванный убытками сельхозпредприятий из-за неблагоприятных погодных условий, но и существенно нарастить объемы реализации. Темп роста в штучном выражении за полгода к аналогичному периоду 2023 года составил 140%", – подчеркнул директор ТОО "Торговый дом Белорусский трактор" Павел Бравин.

По его словам, в натуральном выражении это почти 2,3 тыс. единиц отечественной техники.

Спецтехника, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 04:14

Фото: Instagram/belarustractors_official

14 июля Ерназар Жубан из Казахстана занял первое место в конкурсе молодых исполнителей эстрадной песни "Витебск-2024".

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