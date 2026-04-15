Поезд столкнулся с трактором во Вьетнаме
12 апреля 2026 года в провинции Даклак поезд столкнулся с трактором, который выехал на железнодорожные пути через самодельный переезд. В результате погиб 10-летний мальчик, находившийся в тракторе на момент столкновения, сообщает Zakon.kz.
Позже выяснилось, что трактором управлял 62-летний мужчина, который пытался миновать переезд вместе с двумя внуками.
Как отмечают местные СМИ, очевидцы трагедии пытались предупредить о приближающемся поезде, но водитель не услышал их криков. Не помогло и экстренное торможение самого поезда.
10-летний мальчик погиб на месте. Его дедушка и семилетняя сестренка госпитализированы с тяжелыми травмами.
Тем временем в результате вооруженного налета на среднюю школу в турецком городе Кахраманмараш погибли четыре человека, еще 20 ранены. Нападавший покончил жизнь самоубийством.
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript