Умер 32-летний актер из сериала "Ходячие мертвецы" Келлер Форнес

В возрасте 32 лет ушел из жизни американский актер Келлер Форнес, который стал известен благодаря роли в сериале "Ходячие мертвецы", сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал People, артист умер еще 19 декабря в Истленде, штат Техас, однако известно это стало только теперь. Причины его смерти неизвестны.

В последний раз актер опубликовал пост в соцсетях 14 декабря, делясь различными фотографиями своих путешествий, закулисной работы и времени, проведенного с друзьями и семьей.

Отмечается также, что Форнес был известен и по ролям в сериалах "Гений" и "Игра". Кроме того, он являлся сценаристом, режиссером, продюсером и музыкантом.

Ранее сообщалось, что скончался экс-лидер французской партии Жан-Мари Ле Пен.