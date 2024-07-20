В Армении неизвестный устроил стрельбу в отделении полиции: есть пострадавшие

Неизвестный, являющийся, по предварительным данным, иностранцем, устроил стрельбу в полицейском отделении в Котайкской области Армении, есть пострадавшие, сообщает Zakon.kz.

По информации ТАСС, инцидент случился в час ночи 20 июля:

"В медучреждение доставили мужчину в возрасте 45–50 лет с огнестрельным ранением. Как стало известно, он вошел в здание полиции Котайка и открыл огонь из автомата в направлении полицейских, из-за чего один из правоохранителей получил ранение и тоже был госпитализирован".

Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства выясняются.

19 июля 2024 года полицейский стал жертвой нападения на Елисейских полях в Париже. Сотрудники правопорядка приехали по вызову охранников бутика Louis Vuitton. В магазине, один из покупателей достал нож и попытался сбежать. Во время погони он развернулся и напал на патрульного.