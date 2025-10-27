Казахстан подписал Конвенцию ООН против киберпреступности

Делегация Казахстана в городе Ханой (Вьетнам) подписала Конвенцию Организации Объединенных Наций (ООН) против киберпреступности, сообщает Zakon.kz.

Казахстанскую делегацию на церемонии подписания возглавил первый заместитель министра внутренних дел генерал-майор полиции Бауыржан Аленов, сообщили в МВД 27 октября 2025 года.

Документ направлен на укрепление международного сотрудничества в борьбе с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий и повышение глобального уровня кибербезопасности.

В МВД также заявили, что ведомство активно участвовало в разработке проекта Конвенции, представляя национальные интересы и внося предложения, направленные на формирование эффективных механизмов взаимодействия между государствами

"Подписание Конвенции стало важным шагом в реализации государственной политики Казахстана по обеспечению цифровой безопасности, совершенствованию национальной системы противодействия киберугрозам и укреплению партнерства с другими странами в сфере кибербезопасности". МВД РК

Присоединение к Конвенции позволит Казахстану:

оперативно обмениваться электронными доказательствами с другими странами;

эффективнее взаимодействовать при расследовании трансграничных киберпреступлений;

надежнее защищать граждан от интернет-мошенничества, кибератак и других угроз в цифровом пространстве.

В сентябре 2025 года Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам противодействия отмыванию доходов.

