События

Казахстан подписал Конвенцию ООН против киберпреступности

люди, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2025 13:00 Фото: polisia.kz
Делегация Казахстана в городе Ханой (Вьетнам) подписала Конвенцию Организации Объединенных Наций (ООН) против киберпреступности, сообщает Zakon.kz.

Казахстанскую делегацию на церемонии подписания возглавил первый заместитель министра внутренних дел генерал-майор полиции Бауыржан Аленов, сообщили в МВД 27 октября 2025 года.

Документ направлен на укрепление международного сотрудничества в борьбе с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий и повышение глобального уровня кибербезопасности.

В МВД также заявили, что ведомство активно участвовало в разработке проекта Конвенции, представляя национальные интересы и внося предложения, направленные на формирование эффективных механизмов взаимодействия между государствами

"Подписание Конвенции стало важным шагом в реализации государственной политики Казахстана по обеспечению цифровой безопасности, совершенствованию национальной системы противодействия киберугрозам и укреплению партнерства с другими странами в сфере кибербезопасности". МВД РК

Присоединение к Конвенции позволит Казахстану:

  • оперативно обмениваться электронными доказательствами с другими странами;
  • эффективнее взаимодействовать при расследовании трансграничных киберпреступлений;
  • надежнее защищать граждан от интернет-мошенничества, кибератак и других угроз в цифровом пространстве.

В сентябре 2025 года Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам противодействия отмыванию доходов.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
