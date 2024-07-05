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Задержан Кайрат Нуртас

Задержан Кайрат Нуртас, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 10:21 Фото: Instagram/kair_n
Сегодня, 5 июля 2024 года, в социальных сетях появилась информация о задержании известного казахстанского певца Кайрата Нуртаса. Корреспондент Zakon.kz узнал подробности инцидента.

Выяснилось, что артиста задержали за мелкое хулиганство и умышленное причинение легкого вреда здоровью на борту самолета.

"По факту мелкого хулиганства и умышленного причинения легкого вреда здоровью на борту авиарейса сообщением Алматы – Астана возбуждено административное производство и материалы направлены в суд для рассмотрения", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции на транспорте.

Отметим, что это не первые его проблемы с законом за 2024 год. 29 апреля в Алматы Кайрата Нуртаса привлекли к административной ответственности за непристегнутый ремень безопасности. В этот же день народного любимца снова привлекли к ответственности, но уже за нецензурную брань во время концерта.

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