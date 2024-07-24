Гигантская черепаха заблокировала железнодорожные пути в Англии

В Англии сбежавшая из дома черепаха парализовала железнодорожное сообщение, сообщает Zakon.kz.

В результате побега, животное по прозвищу Соломон оказалось на рельсах, поэтому движение поездов между населенными пунктами Аскот и Бэгшот было приостановлено. Нарушителя предусмотрительно заметил машинист поезда заметил и незамедлительно сообщил об этом сотрудникам станции. Подробности инцидента на своей странице в Х 22 июля опубликовала железнодорожная компания Network Rail.

Фото: Х/NetworkRailWssx

Сообщается, что на место тут же прибыли инженеры и убрали черепаху с путей. Рептилию переместили в безопасное место на платформе в Аскоте, а до этого еще и прокатили на самом поезде.

Изначально персонал планировал отвезти черепаху в ветеринарную клинику неподалеку. Однако уже через два часа после происшествия владелец черепахи опознал Соломона и забрал его домой. Представители Юго-Западной железной дороги заявили, что черепаха не пострадала после своего приключения и инцидент вызвал минимальные перебои в обслуживании.

Фото: Х/NetworkRailWssx

Также в этом месяце стало известно, что британского эксперта по крокодилам Адама Бриттона судят за жестокое обращение с животными и скотоложество.