Маск вновь заговорил о готовности провести бой с Цукербергом

Предприниматель Илон Маск заявил о готовности к бою против руководителя корпорации Марка Цукерберга, сообщает Zakon.kz.

Слова Маска приводит журналистка Келли Фарес в соцсети X.

Another @elonmusk quote from his visit to the hill today—



Musk said he’d fight Meta CEO Mark Zuckerberg “any place, any time, any rules” pic.twitter.com/XYSBdmpkzX — Kelly Phares (@kellyfphares) July 24, 2024

"Я бы поборолся с Цукербергом где угодно, когда угодно и по каким угодно правилам", – сказал Маск на камеру.

Цукерберг уже отреагировал на сообщение конкурента в Threads: "Мы что, правда взялись за старое?"



Ранее предприниматель заявил, что готов к бою с Цукербергом по правилам UFC в октагоне. Позднее Цукерберг, который занимается джиу-джитсу, на бой согласился и предложил Маску прислать местоположение.

Миллиардеры рассматривали вариант проведения боя в Колизее. В сентябре 2023 года Маск заявил, что Цукерберг отказался от проведения поединка в Италии.



После этого Маск предложил приехать к главе Meta домой, как в безопасное место, на что тот ответил, что путешествует. Миллиардеры еще долго продолжали перебранку в соцсетях, но сам поединок в итоге так и не состоялся.

