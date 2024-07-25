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Маск вновь заговорил о готовности провести бой с Цукербергом

Маск вновь заговорил о готовности провести бой с Цукербергом, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 14:39 Фото: Zakon.kz
Предприниматель Илон Маск заявил о готовности к бою против руководителя корпорации Марка Цукерберга, сообщает Zakon.kz.

Слова Маска приводит журналистка Келли Фарес в соцсети X.

"Я бы поборолся с Цукербергом где угодно, когда угодно и по каким угодно правилам", – сказал Маск на камеру.

Цукерберг уже отреагировал на сообщение конкурента в Threads: "Мы что, правда взялись за старое?"

Ранее предприниматель заявил, что готов к бою с Цукербергом по правилам UFC в октагоне. Позднее Цукерберг, который занимается джиу-джитсу, на бой согласился и предложил Маску прислать местоположение.

Миллиардеры рассматривали вариант проведения боя в Колизее. В сентябре 2023 года Маск заявил, что Цукерберг отказался от проведения поединка в Италии.

После этого Маск предложил приехать к главе Meta домой, как в безопасное место, на что тот ответил, что путешествует. Миллиардеры еще долго продолжали перебранку в соцсетях, но сам поединок в итоге так и не состоялся.

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