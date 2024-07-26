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В Бразилии зафиксированы первые смерти от лихорадки Оропуш

В Бразилии зафиксированы первые смерти от лихорадки Оропуш, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 09:12 Фото: pxhere
В Бразилии зафиксировано два первых в мире случая гибели в результате заражения лихорадкой Оропуш, сообщает Zakon.kz.

Скончались две девушки, проживавшие в штате Баия, передает Минздрав страны.

"Речь идет о женщинах из внутренних районов штата Баия в возрасте до 30 лет, без сопутствующих заболеваний, но с признаками и симптомами, похожими на тяжелую форму лихорадки денге", – говорится в сообщении.

Не исключено, что погибших от нее может быть больше. Сейчас расследуется еще один предполагаемый случай смерти в штате Санта-Катарина.

На сегодняшний день в мировой научной литературе не было сообщений о случаях смерти от данной лихорадки.

Лихорадка Оропуш – тропическая вирусная инфекция. Впервые была выявлена в Республике Тринидад и Тобаго, где до некоторого времени была изолирована. Однако в 1960 году сообщения о заражении появились в Бразилии, и на данный момент зарегистрировано более 7,2 тысячи случаев лихорадки. В основном они фиксируются в штатах Амазонас и Рондония.

Ранее стало известно, что заболеваемость сальмонеллезом в Алматы выросла в два раза.

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