Мир

Несколько солдат погибли при взрыве на складе оружия в Ливане

Шесть военнослужащих погибли во время взрыва на складе оружия в городе Тире, сообщает Zakon.kz.

Иностранные СМИ пишут, что еще несколько были ранены.

"Шесть солдат погибли и еще несколько получили ранения в результате взрыва во время осмотра склада оружия и демонтажа его содержимого в южном городе Тир", – говорится в сообщении.

По данным различных изданий, инцидент произошел, когда военные проводили осмотр и разминирование содержимого склада. Причины взрыва сейчас выясняются в рамках расследования.

Отмечается, что взрыв мог быть вызван "остатками израильских боеприпасов".

Ранее сообщалось, что церковь пытались взорвать в Сирии.

Елена Беляева
