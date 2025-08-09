Несколько солдат погибли при взрыве на складе оружия в Ливане

Шесть военнослужащих погибли во время взрыва на складе оружия в городе Тире, сообщает Zakon.kz.

Иностранные СМИ пишут, что еще несколько были ранены.

"Шесть солдат погибли и еще несколько получили ранения в результате взрыва во время осмотра склада оружия и демонтажа его содержимого в южном городе Тир", – говорится в сообщении.

По данным различных изданий, инцидент произошел, когда военные проводили осмотр и разминирование содержимого склада. Причины взрыва сейчас выясняются в рамках расследования.

Отмечается, что взрыв мог быть вызван "остатками израильских боеприпасов".

💥An #explosion has occurred at a #Hezbollah ammunition depot in southern #Lebanon, killing 6 Lebanese army servicemen, Al Hadath reports



According to the TV channel, the incident occurred in the city of #Tyre during an engineering operation to dismantle an underground weapons… pic.twitter.com/xv07H7sdzr — News.Az (@news_az) August 9, 2025

