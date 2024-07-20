Пожарные не допустили взрыв при крупном пожаре в Жетысуской области
Фото: МЧС РК
В Панфиловском районе Жетысуской области 20 июля произошло загорание кровли частного жилого дома и деревянного навеса, сообщает Zakon.kz.
Как отметили в МЧС, благодаря слаженным действиям спасателей предотвращен взрыв газовых баллонов.
"Пожар, охвативший площадь в 163 кв.м, полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о другом пожаре, который вспыхнул на станции технического обслуживания в Таразе.
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