Пожарные не допустили взрыв при крупном пожаре в Жетысуской области

В Панфиловском районе Жетысуской области 20 июля произошло загорание кровли частного жилого дома и деревянного навеса, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в МЧС, благодаря слаженным действиям спасателей предотвращен взрыв газовых баллонов.

"Пожар, охвативший площадь в 163 кв.м, полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о другом пожаре, который вспыхнул на станции технического обслуживания в Таразе.