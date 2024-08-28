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Законодательство РК

Взрыв в столовой предотвратили в Астане

Пожарные, пожар, МЧС, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 12:00 Фото: МЧС РК
В Астане в столовой на рынке вспыхнул пожар. Сотрудник МЧС вынес из огня газовый баллон, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК, 28 августа на территории столичного рынка "Сапар" произошел пожар в отдельно стоящей столовой контейнерного типа. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

Пожарные тушат пожар , фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 12:00

Фото: МЧС РК

"Особую опасность представлял 50-литровый газовый баллон, который из огня вынес спасатель Ержан Кувандыков из СПЧ-7, предотвратив возможную катастрофу".Пресс-служба МЧС

Благодаря оперативным действиям пожарных возможный взрыв газового баллона был предотвращен.

25 августа 2024 года в Жетысуской области в селе Акши из пожара в безопасную зону было вынесено 6 газовых баллонов.

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