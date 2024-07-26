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Пожилого туриста оштрафовали на 12 тысяч долларов за фотографии в Сингапуре

Пожилого туриста оштрафовали за снимки в Сингапуре, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 01:50 Фото: pixabay
68-летнего пенсионера из Китая оштрафовали на 12 тысяч долларов за снимки залива Марина-Бей с использованием дрона, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание The Straits Times, 25 июня мужчина с супругой приехал на пару дней в Сингапур. В первый же день он дважды запустил над заливом свой дрон и с высоты 148 м сделал 38 фотографий. Беспилотник зафиксировали в Управлении гражданской авиации и вызвали полицию.

Уточняется, что с марта 2024 года плотина Marina Barrage объявлена охраняемой территорией, поэтому для использования дронов в этом районе в рекреационных целях на высоте более 60 м нужно получить разрешение. При этом турист зарегистрировал свой аппарат и знал, что эксплуатация беспилотников регулируется. Защита мужчины в суде пояснила, что он не видел никаких знаков с соответствующим запретом в районе плотины. Однако через месяц пенсионера все же оштрафовали.

Ранее сообщалось, что сотни туристов второй день не могут вылететь из Астаны во Вьетнам.

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