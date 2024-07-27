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Косатки потопили британскую парусную яхту в Гибралтарском проливе

косатки, яхта, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 09:55 Фото: Salvamento Maritimo / X
Группа косаток потопила в Гибралтарском проливе британскую парусную яхту Bonhomme William. Трех человек, которые находились на борту, удалось спасти, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 24 июля 2024 года. По данным морской спасательной службы Испании, косатки заинтересовались 11-метровой яхтой, когда она находилась в двух милях от побережья Барбате на юге страны.

"Парусник Bonhomme William запросил буксировку после взаимодействия с косатками. Впоследствии он сообщил, что тонет под водой", – сообщила испанская служба.

Трех человек, которые находились на борту яхты, спасли. Медицинская помощь им не понадобилась.

Ранее ученые из Международной комиссии по промыслу китов (IWC) объяснили, зачем косатки топят лодки с людьми в Средиземном море. По их мнению, касатки делают это из-за скуки и любопытства. То есть они таким образом просто развлекаются.

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