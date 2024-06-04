Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Зачем косатки топят лодки с людьми в Средиземном море

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 20:48 Фото: pixabay
Ученые из Международной комиссии по промыслу китов (IWC) считают, что косатки нападают на лодки с людьми в Средиземном море у берегов испанской Иберии не из злого умысла, а из-за скуки и любопытства. То есть они таким образом просто развлекаются, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации на сайте организации, ученые анализировали инциденты в регионе за последние четыре года. Согласно докладу, было зафиксировано 673 факта взаимодействий с людьми, шесть из которых привели к затоплению плавсредств.

Эксперты пришли к выводу, что любопытных молодых животных по неясной причине привлекают лодочные рули. Они пытаются играть с ними, толкая устройство головой и иногда повреждая судно в процессе.

"В поведении животных нет ничего, что указывало бы на их агрессивность", – отметили авторы отчета.

По мнению специалистов, такое поведение косаток обусловлено скукой из-за того, что им больше не нужно бороться за выживание. За последние 15 лет в Средиземном море в значительной степени восстановилась популяция голубого тунца – любимой пищи этих китообразных. Поскольку косатки теперь обеспечены едой, у них появилось время на развлечения.

Ученые рекомендуют командам лодок по возможности не приближаться к косаткам, а также оснащать суда шершавыми или неровными рулями, чтобы животным было дискомфортно взаимодействовать с этими деталями.

Ранее профессор факультета экологической инженерии Стамбульского технического университета (ITU) Левент Кузу заявил, что основной причиной загрязнения воздуха в городах является движение транспорта и его количество.

Читайте также

Private LTE в действии
Private LTE в действии или как "дочка" Polymetal внедряет информационные технологии в производственный процесс
Солнцестояние, дневной метеорный поток, Клубничное полнолуние: какие астрономические явления ждать в июне
Солнцестояние, дневной метеорный поток, Клубничное полнолуние: какие астрономические явления ждать в июне
Астрономы напомнили про сегодняшний парад планет
Астрономы напомнили про сегодняшний парад планет
Елена Беляева
Интересное 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
деньги, Казахстан, МВД
Сразу же кладите трубку: в МВД Казахстана рассказали, как распознать интернет-мошенников
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Аномальная жара в 50 градусов &quot;угрожает&quot; Казахстану
Аномальная жара в 50 градусов "угрожает" Казахстану
Опасные помидоры ввезли в Казахстан из Узбекистана и Туркменистана
Опасные помидоры ввезли в Казахстан из Узбекистана и Туркменистана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: