Зачем косатки топят лодки с людьми в Средиземном море

Ученые из Международной комиссии по промыслу китов (IWC) считают, что косатки нападают на лодки с людьми в Средиземном море у берегов испанской Иберии не из злого умысла, а из-за скуки и любопытства. То есть они таким образом просто развлекаются, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации на сайте организации, ученые анализировали инциденты в регионе за последние четыре года. Согласно докладу, было зафиксировано 673 факта взаимодействий с людьми, шесть из которых привели к затоплению плавсредств.

Эксперты пришли к выводу, что любопытных молодых животных по неясной причине привлекают лодочные рули. Они пытаются играть с ними, толкая устройство головой и иногда повреждая судно в процессе.

"В поведении животных нет ничего, что указывало бы на их агрессивность", – отметили авторы отчета.

По мнению специалистов, такое поведение косаток обусловлено скукой из-за того, что им больше не нужно бороться за выживание. За последние 15 лет в Средиземном море в значительной степени восстановилась популяция голубого тунца – любимой пищи этих китообразных. Поскольку косатки теперь обеспечены едой, у них появилось время на развлечения.

Ученые рекомендуют командам лодок по возможности не приближаться к косаткам, а также оснащать суда шершавыми или неровными рулями, чтобы животным было дискомфортно взаимодействовать с этими деталями.

Ранее профессор факультета экологической инженерии Стамбульского технического университета (ITU) Левент Кузу заявил, что основной причиной загрязнения воздуха в городах является движение транспорта и его количество.

