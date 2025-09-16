#АЭС в Казахстане
Мир

Косатки намеренно атаковали и потопили яхту с пассажирами на борту в водах Португалии

косатки потопили яхты, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 19:13 Фото: pixabay
В водах Португалии, недалеко от порта Кашкайш, стая косаток напала на две яхты с пассажирами на борту, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, китообразные увязались за первой яхтой, когда она вышла в море в поисках дельфинов. Они таранили ее борт, пока она не накренилась и не пошла ко дну. Этот инцидент попал на видео. В воде оказались пять человек, которых подобрало другое судно.

Отмечается, что вторая яхта, на борту которой находились четыре человека, подверглась нападению недалеко от порта Кашкайш. В этот раз косаткам не удалось потопить судно. Позднее его отбуксировали к берегу. Согласно данным издания, никто не пострадал.

Очевидцы инцидента расходятся во мнении о количестве китов-убийц. Одни утверждают, что суда атаковали четыре косатки. По мнению других, во всем виновата единственная агрессивная особь.

Ранее необычное поведение касаток удалось заметить благодаря беспилотникам.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
