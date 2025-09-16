Косатки намеренно атаковали и потопили яхту с пассажирами на борту в водах Португалии

В водах Португалии, недалеко от порта Кашкайш, стая косаток напала на две яхты с пассажирами на борту, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, китообразные увязались за первой яхтой, когда она вышла в море в поисках дельфинов. Они таранили ее борт, пока она не накренилась и не пошла ко дну. Этот инцидент попал на видео. В воде оказались пять человек, которых подобрало другое судно.

Отмечается, что вторая яхта, на борту которой находились четыре человека, подверглась нападению недалеко от порта Кашкайш. В этот раз косаткам не удалось потопить судно. Позднее его отбуксировали к берегу. Согласно данным издания, никто не пострадал.

Очевидцы инцидента расходятся во мнении о количестве китов-убийц. Одни утверждают, что суда атаковали четыре косатки. По мнению других, во всем виновата единственная агрессивная особь.

Orcas afundam veleiro na Costa da Caparica 😲 pic.twitter.com/GkdOqirMoA — Bilbia mt engarsada (@BilbiaOfissial) September 13, 2025

Ранее необычное поведение касаток удалось заметить благодаря беспилотникам.