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Происшествия

В Атырау около 15 человек отравились хлором в бассейне

отравление в бассейне в Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2025 20:06 Фото: pixabay
13 июля в одном из бассейнов Атырау зафиксирован случай возможного отравления хлором. За медицинской помощью обратились 14 человек, сообщает Zakon.kz.

По информации Региональной службы коммуникаций, трое пострадавших были госпитализированы, их состояние стабильное. Остальные находятся под наблюдением врачей.


"Проведены противоэпидемические мероприятия, отобраны пробы воды и воздуха. Превышений по парам хлора не выявлено, лабораторные исследования продолжаются. Полиция возбудила уголовное дело, ведется расследование", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по поручению акима области пострадавшие находятся под контролем управления здравоохранения. Также поручено провести проверку всех бассейнов и аквапарков региона.

Ранее сообщалось, что суд вынес решение по делу о массовом отравлении во время узату в Павлодаре.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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