Жители Нью-Йорка выбирают почетного мэра города среди собак

В Нью-Йорке прошел первый тур "выборов" почетного мэра-собаки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета New York Post, конкурс проводится каждые два года. "Выборы" из 15 раундов происходят в Instagram до тех пор, пока к 4 ноября не останутся две собаки-кандидата. У всех из них есть своя "кампания" и предложения.

"Собаки ничего не знают о ценах на бензин, присваивании чужих денег или процентных ставках. (...) Они просто хотят любить вас", – заявил изданию основатель конкурса Стивен Калабрия.

Он отметил, что надеется таким образом отвлечь внимание людей от "политического безумия, которое они видят вокруг" и увеличить количество желающих забрать к себе питомцев из приютов.

В первом туре, который состоялся 24 июля, такса по кличке Пеппер победила ротвейлера Зайлу.

Первые выборы в Нью-Йорке на пост мэра-собаки состоялись в 2022 году. Победу одержала собака породы бассет-хаунд Салли Лонг.

Заместителем мэра-собаки стал золотистый ретривер Райли.

Ранее "операция" по спасению собаки в Алматы восхитила казахстанцев.