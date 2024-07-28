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Огромный штраф планируют взыскать с активистов, сорвавших работу аэропорта Франкфурта

Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты , фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2024 17:06 Фото: Zakon.kz
Более миллиона евро планирует взыскать авиакомпания Lufthansa с климатических активистов, сорвавших работу крупнейшего аэропорта во Франкфурте, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о сумме, превышающей миллион евро. Такой ущерб нанесли сотни задержанных и отмененных рейсов авиаперевозчику, пишет BILD.

"Lufthansa отмечает, что в результате последней акции климатических активистов пришлось менять расписание более чем 150 ближних и среднемагистральных рейсов, еще 16 самолетов не смогли приземлиться во Франкфурте и были перенаправлены в другие аэропорты. Из-за этого тысячи пассажиров опоздали на стыковочные рейсы", – сообщают журналисты.

Представитель авиакомпании пояснил, что они намерены требовать возмещения ущерба, так же, как и с случае экологических акций в Гамбурге, Дюссельдорфе и Берлине.

25 июля 2024 года члены движения "Последнее поколение" незаконно проникли на территорию крупнейшего аэропорта страны во Франкфурте. Они приклеили себя к дорожному полотну взлетно-посадочных полос и парализовали работу аэропорта на несколько часов.

Ущерб от предыдущих акций – в Гамбурге, Берлине и в Дюссельдорфе – в Lufthansa оценивают как минимум в 740 тысяч евро. Впрочем, до сих пор никто из климатических активистов не выплатил компенсацию, на которой настаивает авиакомпания, поэтому им могут грозить тюремные сроки.

14 июня 2024 года казахстанцы не смогли вовремя вылететь из Астаны в Германию. Рейс перенесли из-за закрытия аэропорта во Франкфурте. 

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