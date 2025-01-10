#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
524.75
540.6
5.12
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
524.75
540.6
5.12
События

Задержан глава регионального военно-следственного управления МВД

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, правонарушитель, правонарушители, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 11:31 Фото: pexels
В Актау задержали главу военно-следственного управления (ВСУ) Министерства внутренних дел, сообщает Zakon.kz.

Информация о том, что сотрудники Департамента Комитета национальной безопасности по Мангистауской области задержали при получении взятки в размере 1 млн тенге сотрудников военно-следственного управления МВД Джавгашева и Садуакасова, появилась еще в декабре 2024 года в Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова. Деньги они якобы получили за положительное решение по уголовному делу.

Сегодня, 10 января 2025 года, в КНБ РК факт подтвердили. Там сообщили, что ведется досудебное расследование по статье 366 УК РК – получение взятки. Другая информация не разглашается.

Полковник Мухит Джавгашев является начальником западного регионального ВСУ МВД РК.

8 января 2025 года стало известно о задержании в Астане руководителей подведомственной МВД организации: РГП на ПХВ "Еңбек" КУИС.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Поделиться новостью
Читайте также
Президент выразил соболезнования семье Магауина
События
11:42, Сегодня
Президент выразил соболезнования семье Магауина
Япония ввела санкции против компании из Казахстана
События
10:28, Сегодня
Япония ввела санкции против компании из Казахстана
Штормовое предупреждение на пятницу объявили в 11 областях Казахстана
События
20:01, 09 января 2025
Штормовое предупреждение на пятницу объявили в 11 областях Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: