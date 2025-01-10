Задержан глава регионального военно-следственного управления МВД

В Актау задержали главу военно-следственного управления (ВСУ) Министерства внутренних дел, сообщает Zakon.kz.

Информация о том, что сотрудники Департамента Комитета национальной безопасности по Мангистауской области задержали при получении взятки в размере 1 млн тенге сотрудников военно-следственного управления МВД Джавгашева и Садуакасова, появилась еще в декабре 2024 года в Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова. Деньги они якобы получили за положительное решение по уголовному делу.

Сегодня, 10 января 2025 года, в КНБ РК факт подтвердили. Там сообщили, что ведется досудебное расследование по статье 366 УК РК – получение взятки. Другая информация не разглашается.

Полковник Мухит Джавгашев является начальником западного регионального ВСУ МВД РК.

8 января 2025 года стало известно о задержании в Астане руководителей подведомственной МВД организации: РГП на ПХВ "Еңбек" КУИС.