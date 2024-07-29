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В Венесуэле проходят выборы президента: Мадуро в шаге от потери власти

Выборы, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 08:08 Фото: Х/VenezueLawyers
28 июля в Венесуэле началось голосование на выборах президента, сообщает Zakon.kz.

Как передает Associated Press, 30 тыс. избирательных участков открылись по всей стране. Мадуро, который баллотируется уже на третий шестилетний срок от правящей Единой социалистической партии, по данным опросов, может рассчитывать на выборах только примерно на 30% голосов. В то время, как его соперник Эдмундо Гонсалес Уррутиа, кандидат от оппозиционного альянса "Единая демократическая платформа", может получить от 50 до 70%.

В ответ на это авторитарный правитель страны Николас Мадуро пригрозил "кровавой баней" в случае своего поражения.

Выборы, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 08:08

Фото: Х/fightbacknews

В этот же день президента Исламской Республики Иран официально утвердили в должности, а по поводу работы политтехнологов Камалы Харрис уже начались первые нелестные разговоры.

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