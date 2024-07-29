Начались разговоры о первом разочаровании работой политтехнологов Камалы Харрис
Фото: Х/KamalaHarris
В соцсетях мировая общественность начала ставить под сомнение профессионализм политтехнологов Камалы Харрис, сообщает Zakon.kz.
По мнению экспертов, избирательная кампания демократов в США вводит в заблуждение избирателей. К примеру, их насторожила статья политтехнологов Камалы Харрис о том, что она сможет победить рак, поскольку ее папа был врачом.
As the daughter of a cancer researcher, Kamala Harris would bring a lifelong familiarity with science to the presidency, experts say https://t.co/olQ1M27wIR— Scientific American (@sciam) July 28, 2024
Они напомнили, что в 2019 году с таким же заявлением выступал Байден. Он, в случае своего избрания, тоже обещал всем вылечить рак.
Стало известно, что Камала Харрис заработала 200 млн долларов за первую неделю в качестве кандидата в президенты США.
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