Начались разговоры о первом разочаровании работой политтехнологов Камалы Харрис

В соцсетях мировая общественность начала ставить под сомнение профессионализм политтехнологов Камалы Харрис, сообщает Zakon.kz.

По мнению экспертов, избирательная кампания демократов в США вводит в заблуждение избирателей. К примеру, их насторожила статья политтехнологов Камалы Харрис о том, что она сможет победить рак, поскольку ее папа был врачом.

As the daughter of a cancer researcher, Kamala Harris would bring a lifelong familiarity with science to the presidency, experts say https://t.co/olQ1M27wIR — Scientific American (@sciam) July 28, 2024

Они напомнили, что в 2019 году с таким же заявлением выступал Байден. Он, в случае своего избрания, тоже обещал всем вылечить рак.

Стало известно, что Камала Харрис заработала 200 млн долларов за первую неделю в качестве кандидата в президенты США.