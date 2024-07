Начались разговоры о первом разочаровании работой политтехнологов Камалы Харрис

По мнению экспертов, избирательная кампания демократов в США вводит в заблуждение избирателей. К примеру, их насторожила статья политтехнологов Камалы Харрис о том, что она сможет победить рак, поскольку ее папа был врачом.

As the daughter of a cancer researcher, Kamala Harris would bring a lifelong familiarity with science to the presidency, experts say https://t.co/olQ1M27wIR