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Начались разговоры о первом разочаровании работой политтехнологов Камалы Харрис

США, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 06:06 Фото: Х/KamalaHarris
В соцсетях мировая общественность начала ставить под сомнение профессионализм политтехнологов Камалы Харрис, сообщает Zakon.kz.

По мнению экспертов, избирательная кампания демократов в США вводит в заблуждение избирателей. К примеру, их насторожила статья политтехнологов Камалы Харрис о том, что она сможет победить рак, поскольку ее папа был врачом.

Они напомнили, что в 2019 году с таким же заявлением выступал Байден. Он, в случае своего избрания, тоже обещал всем вылечить рак.

Стало известно, что Камала Харрис заработала 200 млн долларов за первую неделю в качестве кандидата в президенты США.

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