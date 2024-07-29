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Президент Аргентины заявил, что не признает победу Мадуро на выборах в Венесуэле

Заявил, что не признает победу Мадуро на выборах в Венесуэле, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 09:15 Фото: Instagram/javiermilei
Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что его страна по итогам голосования в Венесуэле считает лидером оппозиционера Эдмундо Гонсалеса, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) в понедельник, 29 июля.

"Данные свидетельствуют о сокрушительной победе оппозиции, и мир ждет, чтобы (правительство Мадуро) признало поражение. Аргентина не признает очередной обман", – заявил аргентинский лидер.

Здесь же Милей выразил надежду, что вооруженные силы (Венесуэлы) защитят демократию и волю народа.

Ранее штаб Мадуро заявил о его победе на выборах.

К этому моменту действующий президент Венесуэлы побеждает на президентских выборах в стране по результатам подсчета 80% голосов, свидетельствуют данные Национального избирательного совета (CNE).

Отмечается, что Мадуро одерживает победу по результатам выборов, набрав 51,2% голосов. Его оппонент Эдмундо Гонсалес получил 44%.

Голосование на выборах президента в Венесуэле состоялось 28 июля. На них зарегистрировались 10 кандидатов, в том числе правящий с 2013 года президент Николас Мадуро и основной кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес Уррутиа.

Константин Вноровский
Мадуро Николас Аргентина Венесуэла 2024 год Выборы Политика
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