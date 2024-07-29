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Президента Исламской Республики Иран официально утвердили в должности

Иран, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 05:00 Фото: Telegram/Агентство IRNA
28 июля в Тегеране 14-й президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан был официально утвержден в должности, сообщает Zakon.kz.

В присутствии высокопоставленных военных, политиков и зарубежных дипломатов верховный лидер Ирана 85-летний аятолла Али Хаменеи официально одобрил Масуда Пезешкиана в качестве нового президента страны. Такой жест означает официальный старт полномочий нового президента. Об этом передает агентство Khamenei News на своей странице в Х.

Али Хаменеи указал, что внешняя политика правительства Пезешкиана должна отдавать приоритет "государствам, которые на протяжении всех этих лет поддерживали Иран в условиях давления как внутри, так и за пределами ООН". Среди таких стран он назвал соседей Ирана, а также государства Африки и Азии.

Иран, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 05:00

Фото: Telegram/Агентство IRNA

В свою очередь Масуд Пезешкиан отметил о необходимости реформ в Иране, но при этом сказал, что будет стремиться "реализовать общую политику верховного лидера". В тот же день своим указом Пезешкиян назначил первым вице-президентом Мохаммада Реза Ареф.

Иран, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 05:00

Фото: Telegram/Агентство IRNA

6 июля мы сообщали о победе Масуда Пезешкиана во втором туре президентских выборов в Иране.

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