Президента Исламской Республики Иран официально утвердили в должности
В присутствии высокопоставленных военных, политиков и зарубежных дипломатов верховный лидер Ирана 85-летний аятолла Али Хаменеи официально одобрил Масуда Пезешкиана в качестве нового президента страны. Такой жест означает официальный старт полномочий нового президента. Об этом передает агентство Khamenei News на своей странице в Х.
پنجره متفاوتی از مراسم تنفیذ حکم چهاردهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران. ۱۴۰۳/۵/۷#تنفیذ_چهاردهم pic.twitter.com/KSZamwvnpR— KhameneiNews (@khameneinews) July 28, 2024
Али Хаменеи указал, что внешняя политика правительства Пезешкиана должна отдавать приоритет "государствам, которые на протяжении всех этих лет поддерживали Иран в условиях давления как внутри, так и за пределами ООН". Среди таких стран он назвал соседей Ирана, а также государства Африки и Азии.
Фото: Telegram/Агентство IRNA
В свою очередь Масуд Пезешкиан отметил о необходимости реформ в Иране, но при этом сказал, что будет стремиться "реализовать общую политику верховного лидера". В тот же день своим указом Пезешкиян назначил первым вице-президентом Мохаммада Реза Ареф.
Фото: Telegram/Агентство IRNA
6 июля мы сообщали о победе Масуда Пезешкиана во втором туре президентских выборов в Иране.