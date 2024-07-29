Президента Исламской Республики Иран официально утвердили в должности

28 июля в Тегеране 14-й президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан был официально утвержден в должности, сообщает Zakon.kz.

В присутствии высокопоставленных военных, политиков и зарубежных дипломатов верховный лидер Ирана 85-летний аятолла Али Хаменеи официально одобрил Масуда Пезешкиана в качестве нового президента страны. Такой жест означает официальный старт полномочий нового президента. Об этом передает агентство Khamenei News на своей странице в Х.

پنجره متفاوتی از مراسم تنفیذ حکم چهاردهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران. ۱۴۰۳/۵/۷#تنفیذ_چهاردهم pic.twitter.com/KSZamwvnpR — KhameneiNews (@khameneinews) July 28, 2024

Али Хаменеи указал, что внешняя политика правительства Пезешкиана должна отдавать приоритет "государствам, которые на протяжении всех этих лет поддерживали Иран в условиях давления как внутри, так и за пределами ООН". Среди таких стран он назвал соседей Ирана, а также государства Африки и Азии.

Фото: Telegram/Агентство IRNA

В свою очередь Масуд Пезешкиан отметил о необходимости реформ в Иране, но при этом сказал, что будет стремиться "реализовать общую политику верховного лидера". В тот же день своим указом Пезешкиян назначил первым вице-президентом Мохаммада Реза Ареф.

Фото: Telegram/Агентство IRNA

6 июля мы сообщали о победе Масуда Пезешкиана во втором туре президентских выборов в Иране.