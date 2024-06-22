В Таджикистане запретили носить хиджаб

Президент Таджикистан Эмомали Рахмон подписал 35 законов, в числе которых запрет на ношение чуждой культуре страны одежды, сообщает Zakon.kz.

Данный запрет входит в закон "О регулировании торжеств и церемоний". Под чуждой культуре одеждой подразумеваются хиджаб и сатр. Информация об этом опубликована на официальном сайте главы государства 20 июня.

Скрывающие лицо вещи назвали проблемой для общества, так как они символизируют отчуждение от собственной культуры и самобытности нации. С момента вступления закона в силу попавшую под запрет одежду нельзя не только носить, но и продавать в Таджикистане.

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