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Законодательство РК

В Таджикистане запретили носить хиджаб

Хиджаб, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2024 07:47 Фото: pixabay
Президент Таджикистан Эмомали Рахмон подписал 35 законов, в числе которых запрет на ношение чуждой культуре страны одежды, сообщает Zakon.kz.

Данный запрет входит в закон "О регулировании торжеств и церемоний". Под чуждой культуре одеждой подразумеваются хиджаб и сатр. Информация об этом опубликована на официальном сайте главы государства 20 июня.

Скрывающие лицо вещи назвали проблемой для общества, так как они символизируют отчуждение от собственной культуры и самобытности нации. С момента вступления закона в силу попавшую под запрет одежду нельзя не только носить, но и продавать в Таджикистане.

А в России с 2025 года врачи будут заставлять женщин слушать сердцебиение эмбриона перед абортом.

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