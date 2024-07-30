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В Британии мужчина с ножом напал на детей в танцевальном кружке – 2 убиты, 9 ранены

В Британии мужчина с ножом напал на детей в танцевальном кружке – 2 убиты, 9 ранены, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 11:28 Фото: Facebook/Merseyside Police Contact Centre
Два ребенка погибли при нападении 17-летнего парня с ножом на танцевальный кружок для младшеклассников в Саутпорте на северо-западе Англии, сообщает Zakon.kz.

Шестеро пострадавших детей получили тяжелые ранения, также порезы ножом получили двое взрослых, пишет Sky News со ссылкой на местную полицию.

Как сообщила главный констебль полиции графства Мерсисайд Серена Кеннеди, дети были на мероприятии, посвященном певице Тейлор Свифт, в танцевальной школе, когда 17-летний подросток с ножом вошел в помещение и напал на детей.

"Двое маленьких детей погибли. Еще девять детей получили ранения, шесть из них находятся в критическом состоянии. Двое взрослых также находятся в критическом состоянии из-за ранений, полученных во время инцидента", – сказала Кеннеди на пресс-конференции.

11 пострадавшим была оказана помощь на месте происшествия, все раненые были направлены в больницы региона и Манчестера.

Нападавшего задержали, его имя не называется.

В настоящее время полиция предполагает, что нападение не связано с терроризмом. При этом мотивы преступника пока не ясны.

В июне два человека погибли в результате стрельбы в одном из спортзалов в городе Александрии американского штата Вирджиния.

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