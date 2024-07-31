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В британском Саутпорте начались массовые беспорядки после убийства детей

В британском Саутпорте начались массовые беспорядки после убийства детей, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 13:15 Фото: Facebook/Merseyside Police Contact Centre
В британском городе Саутпорте начались массовые беспорядки на фоне трагических событий 29 июля, когда мужчина ворвался в детский танцевальный кружок с ножом и убил троих детей и тяжело ранив еще нескольких, сообщает Zakon.kz.

Столкновения с полицией произошли возле городской мечети, пишет The Guardian.

Протестующие подожгли полицейский фургон и атаковали стражей порядка. Манифестанты вытаскивали булыжники из мостовой и бросали их в полицейских. Также в них летели бутылки и петарды. Несколько полицейских получили ранения, одному из них сломали нос. Также митингующие подожгли и повредили полицейские автомобили. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ.


По данным газеты, большинство протестующих – праворадикальные активисты из предположительно "Английской лиги обороны".

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Арестованный по подозрению в убийстве 17-летний парень живет в соседнем с Саутпортом городе Бэнксе. Говорится, что он из семьи, которая сбежала от геноцида в Руанде. Сам предполагаемый нападавший родился в Королевстве.

Полицейские отметили, что в соцсетях распространяется много домыслов относительно происхождения и вероисповедания напавшего.

Полиция считает, что он действовал в одиночку. Жертвами нападения стали девочки девяти, шести и семи лет, еще восемь детей получили ножевые ранения, пятеро из них находятся в критическом состоянии. Тяжелые ранения также получили двое взрослых.

Константин Вноровский
Великобритания 2024 год Убийство Беспорядки Убийство
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