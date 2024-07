В британском Саутпорте начались массовые беспорядки после убийства детей

Столкновения с полицией произошли возле городской мечети, пишет The Guardian.

Протестующие подожгли полицейский фургон и атаковали стражей порядка. Манифестанты вытаскивали булыжники из мостовой и бросали их в полицейских. Также в них летели бутылки и петарды. Несколько полицейских получили ранения, одному из них сломали нос. Также митингующие подожгли и повредили полицейские автомобили. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ.

Disorder has broken out outside a mosque in #southport with riot police involved in scuffles with hundreds of people gathered on the streets outside. More @PA pic.twitter.com/L6z0aZScNP