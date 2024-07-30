Конгресс США оценил готовность к крупномасштабной войне

Соединенные Штаты Америки не готовы вести крупномасштабную войну, говорится в отчете комиссии конгресса США, сообщает Zakon.kz.

Причина – нехватка военного потенциала, пишет портал Defense News.

"В последний раз США были готовы к такого рода конфликту во времена холодной войны, которая закончилась 35 лет назад. Сегодня (страна) не готова. (...) Военным не хватает возможностей и военного потенциала, которые необходимы для уверенности в том, что они могут сдерживать и побеждать в боевых действиях", – говорится в отчете.

По мнению комиссии, сотрудничество между Россией, Китаем и другими государствами увеличивает вероятность конфликта на нескольких фронтах, и США будет трудно противостоять в такой войне.

Экспертная группа пишет о большом разрыве между "амбициями Пентагона и реальностью". Отмечается, что текущее состояние американской оборонной промышленности отстает от Китая.

В современных условиях американских запасов хватит лишь на три-четыре недели противостояния, а их восполнение займет годы, заключили в докладе.

Ранее основатель Tesla и SpaceX Илон Маск обратил внимание на то, что госдолг США становится крайне острой проблемой для экономики Штатов.