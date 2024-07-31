Во Франции белорусский художник пытался раскопать могилу Ван Гога

29 июля в городе Овер-сюр-Уаз белорусский художник и акционист Алексей Кузьмич попытался раскопать могилу Винсента Ван Гога, сообщает Zakon.kz.

Он пришел на кладбище в белом костюме с белым от грима лицом. К этому времени у места погребения Ван Гога находилось несколько туристов.

Фото: YouTube/Alexei Kuzmich

"Добрый день, друзья! Вы пришли сюда с грустью. Я понимаю вас. Мне тоже невыносимо жить в мире, где художники закончились. Но отныне все будет иначе", – обратился к посетителям кладбища на английском языке Алексей Кузьмич.

Затем белорусский художник заявил, что вскоре Ван Гог вернется в мир. После он начал копать могилу лопатой, призывая Ван Гога встать. Он протянул лопату наблюдателям и предложил помочь ему, но не встретил поддержки. Участника перфоманса задержала охрана. К тому времени он успел вырыть яму, но не добрался до гроба. О перфомансе стало известно из социальных сетей белорусского художника.

Ранее в МОК высказались о мирном посыле обсуждаемой костюмированной сцены с синим актером, который лежал на столе в окружении бутафорских продуктов и цветов на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.