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Иран потребовал от ООН осудить удар Израиля по Бейруту

Иран потребовал от ООН осудить удар Израиля по Бейруту, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 09:48 Фото: wikimedia
Иран направил письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу и председательствующей в СБ ООН России с требованием осудить удар Израиля по столице Ливана Бейруту, сообщает Zakon.kz.

В документе утверждается, что у Израиля нет "никакого уважения к нормам и принципам международного права", передает ТАСС.

"Совет Безопасности ООН должен немедленно и безоговорочно это осудить. СБ также должен предпринять немедленные действия в ответ на этот преступный акт, чтобы удостовериться в том, что подобная агрессия, угрожающая региональному миру и безопасности, больше не повторится", - говорится в письме.

30 июля Армия обороны Израиля нанесла удар по объектам ливанского движения "Хезболла" в Бейруте. Как уточнили в ЦАХАЛ, это был удар по командиру, ответственному за "убийство детей в Мадждаль-Шамсе и убийства множества других израильских мирных жителей".

Сегодня, 31 июля, ЦАХАЛ сообщил, что командир движения "Хезболлы" Фуад Шкур был ликвидирован в ходе удара по Бейруту. По последним данным Минздрава Ливана, из-за этого удара погибли три человека, 74 пострадали.

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