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Израиль ударил по Бейруту: двое погибших, десятки раненых

Израиль ударил по Бейруту: два погибших, десятки раненых, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 23:09 Фото: idf.il
Израильские военные 27 сентября нанесли удар по штаб-квартире "Хезболлы" в Бейруте, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил официальный телеграм-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Недавно ЦАХАЛ провела точечную атаку по штабному комплексу террористической организации "Хезболла", который располагался в жилом районе Дахии, в центре Бейрута", – сообщили представители израильских Вооруженных сил.

По информации израильского новостного портала Ynet, основной целью атаки мог быть лидер "Хезболлы" Хасан Насралла. При этом информация о его состоянии в СМИ разнится. Некоторые издания пишут, что операция по его ликвидации была успешной, а другие сообщают, что лидер "Хезболлы" жив. 

По данным Министерства здравоохранения Ливана, в результате удара погибли два человека, а количество пострадавших возросло до 76. Как передает корреспондент Al Jazeera, в районе Харет-Хрейк, где расположен штаб, зафиксированы значительные разрушения – полностью разрушены четыре здания.

Ранее сообщалось, что 15 палестинцев погибли в результате израильского удара по школе в секторе Газа. 

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