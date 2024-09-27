Израиль ударил по Бейруту: двое погибших, десятки раненых

Израильские военные 27 сентября нанесли удар по штаб-квартире "Хезболлы" в Бейруте, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил официальный телеграм-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Недавно ЦАХАЛ провела точечную атаку по штабному комплексу террористической организации "Хезболла", который располагался в жилом районе Дахии, в центре Бейрута", – сообщили представители израильских Вооруженных сил.

⚠️ BREAKING: The Israeli Air Force has just BOMBED the main HeadQuarters of Hezbollah in Lebanon.



THIS IS HUGE.



pic.twitter.com/57UrFJc2R7 — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) September 27, 2024

По информации израильского новостного портала Ynet, основной целью атаки мог быть лидер "Хезболлы" Хасан Насралла. При этом информация о его состоянии в СМИ разнится. Некоторые издания пишут, что операция по его ликвидации была успешной, а другие сообщают, что лидер "Хезболлы" жив.

По данным Министерства здравоохранения Ливана, в результате удара погибли два человека, а количество пострадавших возросло до 76. Как передает корреспондент Al Jazeera, в районе Харет-Хрейк, где расположен штаб, зафиксированы значительные разрушения – полностью разрушены четыре здания.

Ранее сообщалось, что 15 палестинцев погибли в результате израильского удара по школе в секторе Газа.