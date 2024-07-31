Убит глава политбюро ХАМАС

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания убит в Тегеране, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом опубликована местным изданием 31 июля в социальной сети Х.

The chief of the political bureau of the Palestinian Resistance Movement Hamas Ismail Haniyeh was martyred in Tehran.



Read more: https://t.co/6zo13aEgdQ pic.twitter.com/knY6sp6bID — Mehr News Agency (@MehrnewsCom) July 31, 2024

В следующем сообщении говорится, что Исмаил Хания и один из его телохранителей погибли после того, как их резиденция подверглась нападению в Тегеране.

Часами ранее он встречался с вновь избранным президентом Ирана.

Фото: Х/MehrnewsCom

28 июля в Тегеране 14-й президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан был официально утвержден в должности.