Убит глава политбюро ХАМАС
Фото: council.gov.ru
Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания убит в Тегеране, сообщает Zakon.kz.
Информация об этом опубликована местным изданием 31 июля в социальной сети Х.
The chief of the political bureau of the Palestinian Resistance Movement Hamas Ismail Haniyeh was martyred in Tehran.— Mehr News Agency (@MehrnewsCom) July 31, 2024
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В следующем сообщении говорится, что Исмаил Хания и один из его телохранителей погибли после того, как их резиденция подверглась нападению в Тегеране.
Часами ранее он встречался с вновь избранным президентом Ирана.
Фото: Х/MehrnewsCom
28 июля в Тегеране 14-й президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан был официально утвержден в должности.
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