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Убит глава политбюро ХАМАС

Убит глава политбюро ХАМАС, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 08:12 Фото: council.gov.ru
Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания убит в Тегеране, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом опубликована местным изданием 31 июля в социальной сети Х.

В следующем сообщении говорится, что Исмаил Хания и один из его телохранителей погибли после того, как их резиденция подверглась нападению в Тегеране.

Часами ранее он встречался с вновь избранным президентом Ирана.

Иран, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 08:12

Фото: Х/MehrnewsCom

28 июля в Тегеране 14-й президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан был официально утвержден в должности.

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