Еще один ребенок умер в больнице после нападения в Великобритании

Количество детей, погибших в результате поножовщины в городе Саутпорте в Великобритании, увеличилось до трех, сообщает Zakon.kz.

Как говорится на официальном сайте полиции графства Мерсисайд, в котором находится данный населенный пункт, речь идет о девятилетней девочке.

"К сожалению, мы можем подтвердить, что третий ребенок умер из-за ранений, полученных при нападении в Саутпорте", – говорится в заявлении.

Уточняется, что после происшествия ее доставили в одну из местных больниц, но рано утром 30 июля ребенка не стало.

Ранее сообщалось, что два ребенка погибли при нападении 17-летнего парня с ножом на танцевальный кружок для младшеклассников в Саутпорте на северо-западе Англии. Шестеро пострадавших детей получили тяжелые ранения, также порезы ножом получили двое взрослых.