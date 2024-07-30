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Еще один ребенок умер в больнице после нападения в Великобритании

еще один ребенок погиб после нападения в Великобритании, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 23:36 Фото: pixabay
Количество детей, погибших в результате поножовщины в городе Саутпорте в Великобритании, увеличилось до трех, сообщает Zakon.kz.

Как говорится на официальном сайте полиции графства Мерсисайд, в котором находится данный населенный пункт, речь идет о девятилетней девочке.

"К сожалению, мы можем подтвердить, что третий ребенок умер из-за ранений, полученных при нападении в Саутпорте", – говорится в заявлении.

Уточняется, что после происшествия ее доставили в одну из местных больниц, но рано утром 30 июля ребенка не стало.

Ранее сообщалось, что два ребенка погибли при нападении 17-летнего парня с ножом на танцевальный кружок для младшеклассников в Саутпорте на северо-западе Англии. Шестеро пострадавших детей получили тяжелые ранения, также порезы ножом получили двое взрослых.

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Елена Беляева
Великобритания 2024 год
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