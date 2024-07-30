Еще один ребенок умер в больнице после нападения в Великобритании
Фото: pixabay
Количество детей, погибших в результате поножовщины в городе Саутпорте в Великобритании, увеличилось до трех, сообщает Zakon.kz.
Как говорится на официальном сайте полиции графства Мерсисайд, в котором находится данный населенный пункт, речь идет о девятилетней девочке.
"К сожалению, мы можем подтвердить, что третий ребенок умер из-за ранений, полученных при нападении в Саутпорте", – говорится в заявлении.
Уточняется, что после происшествия ее доставили в одну из местных больниц, но рано утром 30 июля ребенка не стало.
Ранее сообщалось, что два ребенка погибли при нападении 17-летнего парня с ножом на танцевальный кружок для младшеклассников в Саутпорте на северо-западе Англии. Шестеро пострадавших детей получили тяжелые ранения, также порезы ножом получили двое взрослых.
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