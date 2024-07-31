За последние сутки в мире произошло 917 землетрясений

За последние сутки в мире случилось 917 землетрясений. Некоторые из них были магнитудой до 5.7 баллов, сообщает Zakon.kz.

По данным специалистов volcanodiscovery, только четыре землетрясения из 917 были магнитудой до 5 баллов и выше. В остальных случаях:



36 землетрясений были силой от 4 до 5 баллов;

109 землетрясений силой от 3 до 4 баллов;

212 подземных толчков силой от 2 до 3 баллов;

556 землетрясений магнитудой менее 2.

Последнее землетрясение магнитудой 2.3 балла произошло в итальянском городе Аоста, в то время как сильнейшее, магнитудой в 5.7 баллов, испытали жители Фиджи.

Ранее стали известны другие новости мира: соединенные Штаты Америки не готовы вести крупномасштабную войну. Об этом говорится в отчете комиссии конгресса США.