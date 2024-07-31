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За последние сутки в мире произошло 917 землетрясений

Сейсмограмма, сейсмометр, землетрясение в Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 03:43 Фото: Zakon.kz
За последние сутки в мире случилось 917 землетрясений. Некоторые из них были магнитудой до 5.7 баллов, сообщает Zakon.kz.

По данным специалистов volcanodiscovery, только четыре землетрясения из 917 были магнитудой до 5 баллов и выше. В остальных случаях:

  • 36 землетрясений были силой от 4 до 5 баллов;
  • 109 землетрясений силой от 3 до 4 баллов;
  • 212 подземных толчков силой от 2 до 3 баллов;
  • 556 землетрясений магнитудой менее 2.

Последнее землетрясение магнитудой 2.3 балла произошло в итальянском городе Аоста, в то время как сильнейшее, магнитудой в 5.7 баллов, испытали жители Фиджи. 

Ранее стали известны другие новости мира: соединенные Штаты Америки не готовы вести крупномасштабную войну. Об этом говорится в отчете комиссии конгресса США. 

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