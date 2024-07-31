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Законодательство РК

Организаторы терактов 11 сентября в США могут избежать смертной казни

Теракт 11 сентября 2001 года в США, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 04:18 Фото: pixabay
Трое обвиняемых в организации терактов 11 сентября 2001 года согласились признать вину в обмен на замену смертной казни пожизненным заключением, сообщает Zakon.kz.

По информации ТАСС, соглашение касается предполагаемого главного организатора терактов 11 сентября Халида Шейха Мохаммеда и двух его подельников.

В обмен на отмену смертной казни трое обвиняемых согласились признать вину во всех вменяемых им преступлениях, включая убийство 2 976 человек. Официально признать вину они собираются уже на следующей неделе.

Сейчас обвиняемые находятся в тюрьме Гуантанамо на Кубе.

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки "Аль-Каида" (запрещена в РК) захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра – самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке, третий – на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый самолет летел в сторону Вашингтона, но потерпел крушение неподалеку от города Шанксвилл в штате Пенсильвания.

Ранее сообщалось, что Иран направил письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу и председательствующей в СБ ООН России с требованием осудить удар Израиля по столице Ливана Бейруту

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