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74-летний кыргызский аксакал на велосипеде выехал в Астану, чтобы попасть на ВИК

74-летний кыргызский аксакал на велосипеде выехал в Астану, чтобы попасть на ВИК, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 14:54 Фото: Instagram/osh.meriya
Житель Оша Мамыт Таштанов отправился на велосипеде в Астану. На двухколесном транспорте 74-летний аксакал преодолеет более 2 тыс. км, чтобы принять участие во Всемирных играх кочевников (ВИК), которые пройдут в казахстанской столице в сентябре 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в городской мэрии:

"Сегодня, 1 августа, на центральной площади города Ош прошла торжественная церемония по проводам 74-летнего жителя города Ош Мамыта Таштанова, который начал свой велотур в Астану для участия в V Всемирных играх кочевников... Велосипедист проедет маршрут расстоянием 2016 км".

Аксакалу оказана материальная помощь от мэрии города Ош и полномочного представительства президента КР в Ошской области.

74-летний кыргызский аксакал на велосипеде выехал в Астану, чтобы попасть на ВИК, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 14:54

Фото: Instagram/osh.meriya

Цель – укрепление дружбы народов тюркоязычных стран и призыв к занятию спортом.

"Два года назад Мамыт Таштанов уже ездил на велосипеде на IV Всемирные игры кочевников, которые прошли в городе Изник (Турция)".Мэрия города Ош

Напомним, V Всемирные игры кочевников пройдут в Астана 8-13 сентября 2024 года. В мероприятиях запланировано участие более 2000 спортсменов из 85 стран по 21 виду спорта.

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