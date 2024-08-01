74-летний кыргызский аксакал на велосипеде выехал в Астану, чтобы попасть на ВИК

Фото: Instagram/osh.meriya

Житель Оша Мамыт Таштанов отправился на велосипеде в Астану. На двухколесном транспорте 74-летний аксакал преодолеет более 2 тыс. км, чтобы принять участие во Всемирных играх кочевников (ВИК), которые пройдут в казахстанской столице в сентябре 2024 года, сообщает Zakon.kz.

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