Пять этноаулов открыли в Астане: где они находятся и как в них попасть

Пять этноалулов открыли в Астане в рамках Всемирных игр кочевников. Вход на локации бесплатный, сообщает Zakon.kz.

Аулы расположены в пяти точках города:

на территории района Есиль этноаул расположен на площади монумента "Байтерек", работает с 11:00 до 23:00;

в районе "Алматы" этноаул расположен у монумента "Қазақ елі", он открывается с 10:00 и работает до 23:00;

на территории района Байконыр этноаул организован в парке "Ататюрк", открыт с 15:00 до 20:00;

на территории района Нура этноаул открылся в Центральном парке, он работает с 12:00 до 20:00;

еще один этноаул "Көшпенділер Әлемі" на площади в десять гектаров установлен на территории ипподрома "Казанат", он работает до 13 сентября включительно с 11:00 до 21:00.

Фото: акимат Астаны

Фото: акимат Астаны

"На территории этноаулов установлены юрты, где организована продажа национальных сувениров, сделанных ремесленниками. В палатках представлены национальные блюда (иримшик, жент, тары,талкан, курт) и напитки (кумыс, шубат). Здесь же проходят концертные программы и спортивные мероприятия", – рассказали в столичном акимате.

Каждый вечер с 18:00 до 20:00 посетители этноаулов могут посмотреть концерты с участием звезд эстрады.

Фото: акимат Астаны

Фото: акимат Астаны

Напомним, официальная церемония открытия V Всемирных игр кочевников состоится 8 сентября в 19:00. Предварит это событие концерт с участием звезд казахстанской эстрады.

Игры, в которых ожидается участие 2000 атлетов из 89 стран, продлятся с 8 по 13 сентября.