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Пять этноаулов открыли в Астане: где они находятся и как в них попасть

этноаул, Всемирные игры кочевников, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 15:33 Фото: акимат Астаны
Пять этноалулов открыли в Астане в рамках Всемирных игр кочевников. Вход на локации бесплатный, сообщает Zakon.kz.

Аулы расположены в пяти точках города:

  • на территории района Есиль этноаул расположен на площади монумента "Байтерек", работает с 11:00 до 23:00;
  • в районе "Алматы" этноаул расположен у монумента "Қазақ елі", он открывается с 10:00 и работает до 23:00;
  • на территории района Байконыр этноаул организован в парке "Ататюрк", открыт с 15:00 до 20:00;
  • на территории района Нура этноаул открылся в Центральном парке, он работает с 12:00 до 20:00;
  • еще один этноаул "Көшпенділер Әлемі" на площади в десять гектаров установлен на территории ипподрома "Казанат", он работает до 13 сентября включительно с 11:00 до 21:00.
этноуал, Всемирные игры кочевников, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 15:33

Фото: акимат Астаны

этноуал, Всемирные игры кочевников, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 15:33

Фото: акимат Астаны

"На территории этноаулов установлены юрты, где организована продажа национальных сувениров, сделанных ремесленниками. В палатках представлены национальные блюда (иримшик, жент, тары,талкан, курт) и напитки (кумыс, шубат). Здесь же проходят концертные программы и спортивные мероприятия", – рассказали в столичном акимате.

Каждый вечер с 18:00 до 20:00 посетители этноаулов могут посмотреть концерты с участием звезд эстрады.

этноуал, Всемирные игры кочевников, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 15:33

Фото: акимат Астаны

этноуал, Всемирные игры кочевников, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 15:33

Фото: акимат Астаны

Напомним, официальная церемония открытия V Всемирных игр кочевников состоится 8 сентября в 19:00. Предварит это событие концерт с участием звезд казахстанской эстрады.

Игры, в которых ожидается участие 2000 атлетов из 89 стран, продлятся с 8 по 13 сентября.

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