В Турции пропалестинские демонстранты разгромили знаменитые точки питания

В турецком городе Батман группа демонстрантов, поддерживающих Палестину, разгромила кофейню Starbucks и ресторан Burger King. Полиция задержала восставших, применив водометы, сообщает Zakon.kz.

По данным газеты batmangazetesi, во время акции в память об убитом в Тегеране главе политбюро ХАМАС Исмаиле Хании, часть демонстрантов отделилась от основной группы и разгромила кофейню Starbucks и ресторан Burger King в двух торговых центрах.

"Полиция применила водометы, так как толпа, несмотря на предупреждения, не хотела расходиться. Задержанных доставили в провинциальное управление полиции, вокруг кафе предприняты меры безопасности", – сообщила газета.

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