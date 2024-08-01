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В Турции пропалестинские демонстранты разгромили знаменитые точки питания

В Турции разгромили точки питания, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 06:51 Фото: batmangazetesi
В турецком городе Батман группа демонстрантов, поддерживающих Палестину, разгромила кофейню Starbucks и ресторан Burger King. Полиция задержала восставших, применив водометы, сообщает Zakon.kz.

По данным газеты batmangazetesi, во время акции в память об убитом в Тегеране главе политбюро ХАМАС Исмаиле Хании, часть демонстрантов отделилась от основной группы и разгромила кофейню Starbucks и ресторан Burger King в двух торговых центрах.

"Полиция применила водометы, так как толпа, несмотря на предупреждения, не хотела расходиться. Задержанных доставили в провинциальное управление полиции, вокруг кафе предприняты меры безопасности", – сообщила газета.

Ранее сообщалось, что трое обвиняемых в организации терактов 11 сентября 2001 года согласились признать вину в обмен на замену смертной казни пожизненным заключением. Они могут избежать смертной казни.

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