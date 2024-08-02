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Пассажиры американского круизного лайнера спасли собаку в открытом океане

Спасение собаки в открытом океане, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 03:20 Фото: pixabay
Экипаж круизного судна в США случайно обнаружил плавающую в открытом океане собаку. Животное находилось в 2,5 километрах от берега и отчаянно боролось за жизнь. Члены экипажа совместно с пассажирами спасли ее, сообщает Zakon.kz.

По информации People, инцидент случился 28 июля, но известно о нем стало только сейчас. Пассажиры круизной яхты во Флоридском заливе увидели в воде собаку, когда судно шло в 2,5 километрах от берега.

Они сообщили о находке капитану лайнера Терри Джонсу. Он замедлил ход и совершив несколько маневров, позволил животному подплыть к корме яхты, где находится платформа для купания.

Спасение собаки в открытом океане, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 03:20

Фото: WINK News/YouTube

Там собаку приняли на борт, где о ней позаботились экипаж и пассажиры судна. После путешествия собаку доставили в ближайшую ветклинику.

Удалось узнать, что питомец чипирован, но устройство не сработало. Владельцы спасенной собаки нашли ее, посмотрев сюжет по телевидению.

Позже они сообщили журналистам, что гуляли с собакой на лодке, но не углядели и любимец семьи исчез. Самостоятельные поиски не дали результатов.

Сейчас чудом спасенная собака находится вместе со своей семьей.

А тем временем главный мышелов Британии кот Ларри продолжает жить на Даунинг-стрит в свойственной ему манере. Речь идет о о собственной кошке нового премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

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