Пассажиры американского круизного лайнера спасли собаку в открытом океане
По информации People, инцидент случился 28 июля, но известно о нем стало только сейчас. Пассажиры круизной яхты во Флоридском заливе увидели в воде собаку, когда судно шло в 2,5 километрах от берега.
Они сообщили о находке капитану лайнера Терри Джонсу. Он замедлил ход и совершив несколько маневров, позволил животному подплыть к корме яхты, где находится платформа для купания.
Фото: WINK News/YouTube
Там собаку приняли на борт, где о ней позаботились экипаж и пассажиры судна. После путешествия собаку доставили в ближайшую ветклинику.
Удалось узнать, что питомец чипирован, но устройство не сработало. Владельцы спасенной собаки нашли ее, посмотрев сюжет по телевидению.
Позже они сообщили журналистам, что гуляли с собакой на лодке, но не углядели и любимец семьи исчез. Самостоятельные поиски не дали результатов.
Сейчас чудом спасенная собака находится вместе со своей семьей.
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