Пассажиры американского круизного лайнера спасли собаку в открытом океане

Экипаж круизного судна в США случайно обнаружил плавающую в открытом океане собаку. Животное находилось в 2,5 километрах от берега и отчаянно боролось за жизнь. Члены экипажа совместно с пассажирами спасли ее, сообщает Zakon.kz.

По информации People, инцидент случился 28 июля, но известно о нем стало только сейчас. Пассажиры круизной яхты во Флоридском заливе увидели в воде собаку, когда судно шло в 2,5 километрах от берега.

Они сообщили о находке капитану лайнера Терри Джонсу. Он замедлил ход и совершив несколько маневров, позволил животному подплыть к корме яхты, где находится платформа для купания.

Фото: WINK News/YouTube

Там собаку приняли на борт, где о ней позаботились экипаж и пассажиры судна. После путешествия собаку доставили в ближайшую ветклинику.

Удалось узнать, что питомец чипирован, но устройство не сработало. Владельцы спасенной собаки нашли ее, посмотрев сюжет по телевидению.

Позже они сообщили журналистам, что гуляли с собакой на лодке, но не углядели и любимец семьи исчез. Самостоятельные поиски не дали результатов.

Сейчас чудом спасенная собака находится вместе со своей семьей.

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