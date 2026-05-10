Круизный лайнер с очагом хантавируса прибыл на Тенерифе: начинается массовая эвакуация

10 мая 2026 года круизный лайнер MV Hondius, на борту которого произошла вспышка хантавируса, прибыл к берегам острова Тенерифе на Канарских островах. На борту находятся146 человек – пассажиры и члены экипажа, сообщает Zakon.kz.

Власти Испании организуют поэтапную эвакуацию людей. Их будут доставлять к берегу небольшими группами, после чего отправлять чартерными рейсами в разные страны. Первыми эвакуируют граждан Испании, затем – пассажиров из европейских государств, Великобритании, США, Канады, Турции и других стран, пишет The Guardian.

В результате вспышки хантавирусной инфекции на бортупогибли два человека. Оба случая произошли в ходе развития заболевания, несмотря на наблюдение и попытки медиков контролировать ситуацию на судне. Власти связывают их смерть с осложнениями, вызванными инфекцией.

Еще часть пассажиров заразилась. Несмотря на это, у большинства людей на борту симптомов нет. В последние дни люди находились в каютах, чтобы ограничить возможное распространение вируса.

Медики тестируют всех находящихся на судне. Хантавирус может вызывать тяжелое течение с поражением дыхательной системы, однако власти и ВОЗ заявляют, что риск глобального распространения оценивается как низкий.

Эвакуацию планируют провести в сжатые сроки, однако ее темпы зависят от погодных условий и готовности авиарейсов. Часть пассажиров после возвращения будет направлена на карантин под медицинское наблюдение.

Специалисты продолжают выяснять, как именно вирус попал на борт и почему инфекция распространилась среди пассажиров во время рейса.

По данным ВОЗ, угроза здоровью населения после вспышки хантавируса на круизном лайнере MV Hondius остается низкой.