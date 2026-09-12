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Мир

ЦРУ рассекретило предупреждения Белому дому перед терактами 11 сентября

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2026 14:20 Фото: pexels
ЦРУ рассекретило более 100 страниц разведывательных материалов, которые получали президенты США Билл Клинтон и Джордж Буш-младший в годы перед терактами 11 сентября 2001 года, сообщает Zakon.kz.

Документы показывают, что американскую администрацию неоднократно предупреждали об угрозе со стороны Усамы бен Ладена и "Аль-Каиды".

Одно из наиболее примечательных предупреждений датировано 10 сентября 1998 года. В президентском разведывательном отчете говорилось, что связанная с бен Ладеном группировка может направить "самолет, начиненный взрывчаткой, в один из городов США", пишет CNN.

В последующие годы в материалах появлялись и другие сведения о возможных атаках. Разведка сообщала, что бен Ладен рассматривал удары по объектам в США и за рубежом, интересовался материалами для создания ядерного оружия, возможностью химических атак и похищением американцев.

Одно из последних предупреждений Джордж Буш-младший получил 6 августа 2001 года – чуть больше чем за месяц до терактов. Документ был озаглавлен "Бен Ладен полон решимости нанести удар в США".

В нем отмечалось, что связанные с "Аль-Каидой" люди на протяжении нескольких лет находились или приезжали в США, а сама организация, по всей видимости, имела в стране инфраструктуру, способную помочь в подготовке нападений.

К тому моменту ФБР также фиксировало подозрительную активность, которая могла указывать на подготовку угонов самолетов или других атак. В частности, поступали сведения о наблюдении за федеральными зданиями в Нью-Йорке. В США тогда велось около 70 полномасштабных расследований, связанных с бен Ладеном.

При этом разведка признавала, что не могла подтвердить часть наиболее тревожных сообщений. Среди них были и данные 1998 года о намерении бен Ладена угнать американский самолет.

Рассекреченные документы не меняют сложившегося представления о причинах провала американских спецслужб перед 11 сентября. Еще комиссия, расследовавшая теракты, пришла к выводу, что власти знали об угрозе со стороны "Аль-Каиды", однако разведывательные ведомства не смогли правильно оценить ее масштаб и срочность, а разобщенность спецслужб помешала собрать отдельные сигналы в единую картину, отмечает CNN

Среди опубликованных материалов есть и первый разведывательный отчет после терактов. Его окончательная версия датирована 4:00 12 сентября 2001 года. В документе приводились слова источника в Кандагаре, утверждавшего, что нападения готовились около двух лет и стали "началом гнева".

Ранее в США раскрыли документы об обмане жителей Нью-Йорка, заболевших после 11 сентября.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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