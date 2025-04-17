ВОЗ провела учения по сценарию новой пандемии

На днях Всемирная организация здравоохранения провела в штаб-квартире в Женеве двухдневные учения, посвященные возможной пандемии, сообщает Zakon.kz.

По данным The Telegraph, в мероприятии участвовали представители 15 стран, включая Данию, Катар, Сомали, Германию и Саудовскую Аравию. За ходом учений следил директор по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Майк Райан.

В рамках симуляции была смоделирована вспышка вымышленной инфекции под названием "мамонтовая оспа". По сценарию, вирус начал распространяться после того, как группа международных исследователей и документалистов обнаружила в Арктике замерзшие останки мамонта и провела анализ тканей прямо на месте. По возвращении домой они начали жаловаться на симптомы, схожие с оспой.

Фото: telegraph

ВОЗ пояснила, что выбор такого вируса неслучаен. Ученые не исключают, что древние патогены могут сохранять активность в вечной мерзлоте на протяжении тысяч лет. Потепление климата, по их мнению, повышает риск выхода этих микроорганизмов на поверхность.

Фото: telegraph

Каждая страна-участник получила часть информации о развитии инфекции. Это было сделано для проверки механизмов обмена данными и уровня координации. Например, одной из стран сообщили, что зараженный ученый оказался на круизном лайнере с несколькими тысячами пассажиров. В Катаре источником распространения стали массовые мероприятия, а в Уганде заражение связывали с бытовыми контактами.

Фото: telegraph

Одни государства сразу закрыли границы и ограничили передвижения. Другие предпочли оставить границы открытыми, сосредоточившись на изоляции заболевших и отслеживании контактов.

Фото: telegraph

Виртуальные совещания с участием представителей стран проходили в Zoom. Они делились сведениями о ситуации на местах и обсуждали возможные меры. ВОЗ отметила, что в ходе симуляции участникам удалось скоординироваться и замедлить распространение инфекции. Однако в реальных условиях, как подчеркнули в организации, задача будет гораздо сложнее. В рамках этих учений не рассматривались вопросы вакцинации, а также не учитывался возможный выход США из состава ВОЗ.

Недавно генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о том, что новая пандемия может начаться в мире уже в ближайшее время.