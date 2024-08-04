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Миллениалы или бумеры: ученые вычислили поколения с высоким риском заболеть раком

онкология, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2024 17:27 Фото: pixabay
Анализ десятков миллионов диагнозов показал, что родившиеся с 1965 по 1996 год чаще болеют 17 видами рака, чем предыдущие поколения, сообщает Zakon.kz.

Информацию об исследовании публикует Daily Mail. Ученые проанализировали данные более 23 млн больных раком людей в возрасте от 25 до 84 лет. Пациентов разделили на когорты в зависимости от года рождения – с 1920 по 1990.

"Оказалось, что поколение X, которое начинается с 1965 и заканчивается 1980 годом, а также миллениалы (1981-1996 годы рождений) в три раза чаще болели 17 видами рака, чем бумеры, рожденные с 1946 по 1964 год. В том числе они чаще болели колоректальным раком, распространенность которого быстро растет среди людей младше 50 лет. Также у них чаще обнаруживали опухоли груди, матки, яичников и яичек", – пишет издание.

Открытие согласуется с другими данными о росте заболеваемости раком среди молодых людей. Частично это может объясняться лучшей диагностикой рака. Но также, по мнению ученых, в рост онкологических заболеваний вносит вклад и то, какой образ жизни ведет человек.

Ранее ученые выяснили, у каких курильщиков в четыре раза выше риск рака легкого. В группе повышенного риска оказались поклонники вейпов и обычного курения одновременно.

Андрей Дюсупов
Интересное 2024 год Здоровье Онкология Исследования
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