#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
510.06
566.32
6.32
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
510.06
566.32
6.32
Наука и технологии

Ученые выяснили, у каких женщин риск развития рака груди выше в 2,7 раза

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 00:34 Фото: Zakon.kz
Женщины, которые набрали более 30% массы тела после 20 лет и родили первого ребенка после 30-ти, сталкиваются с раком молочной железы в 2,7 раза чаще, сообщает Zakon.kz.

К такому выводу пришли британские ученые из Манчестерского университета, представив результаты на Европейском конгрессе по ожирению (ECO 2025).

Исследование проводилось в рамках проекта PROCAS и охватило почти 50 тысяч женщин. За средний период наблюдения в 6,4 года рак груди был диагностирован у 1702 участниц.

Наиболее высокий риск зафиксировали у женщин, совмещающих два фактора: значительное увеличение массы тела во взрослом возрасте и позднее материнство либо его отсутствие. В сравнении с женщинами, родившими до 30 лет и сохранившими вес, риск заболевания был почти втрое выше.

Авторы подчеркивают, что именно комбинация этих факторов создает наибольшую угрозу. Полученные данные помогут врачам точнее выделять группы риска и разрабатывать индивидуальные стратегии профилактики.

Ранее стало известно, что словари медицинских терминов на казахском языке планируют создать ученые. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Ученые выяснили, почему пальцы морщатся в воде
Наука и технологии
05:20, Сегодня
Ученые выяснили, почему пальцы морщатся в воде
США вернули Египту таинственные артефакты, добытые контрабандой
Наука и технологии
03:59, 14 мая 2025
США вернули Египту таинственные артефакты, добытые контрабандой
"С ядерной начинкой": США хотят вооружить подлодки крылатыми ракетами
Наука и технологии
02:40, 14 мая 2025
"С ядерной начинкой": США хотят вооружить подлодки крылатыми ракетами
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: