Солнечный ожог отправил молодого британца в недельную кому
По данным МИР 24, британский Студент Чарли Винсент поехал этим летом в США, обучать воспитанников детского лагеря гребле.
В первый же день молодой человек получил сильный солнечный ожог и отправился в больницу, где ему диагностировали ожог ног второй степени, а также тяжелую инфекцию легких.
После этого Винсента отправили на операцию, чтобы удалить поврежденную ткань. Однако во время нее у юноши на 25 минут остановилось сердце и произошел микроинсульт.
После операции жителя Великобритании ввели в искусственную кому. В этом состоянии он провел неделю.
Причиной проблемы стала кардиомегалия – увеличение сердца. При этом заболевании сокращение органа затрудняется, что повышает риск инсульта и сердечной недостаточности. Солнце спровоцировало эту проблему.
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1996 год чаще болеют 17 видами рака, чем предыдущие поколения.