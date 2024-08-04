Солнечный ожог отправил молодого британца в недельную кому

Экстремальный солнечный ожог спровоцировал у молодого британца 25-минутную остановку сердца и микроинсульт, сообщает Zakon.kz.

По данным МИР 24, британский Студент Чарли Винсент поехал этим летом в США, обучать воспитанников детского лагеря гребле.

В первый же день молодой человек получил сильный солнечный ожог и отправился в больницу, где ему диагностировали ожог ног второй степени, а также тяжелую инфекцию легких.

После этого Винсента отправили на операцию, чтобы удалить поврежденную ткань. Однако во время нее у юноши на 25 минут остановилось сердце и произошел микроинсульт.

После операции жителя Великобритании ввели в искусственную кому. В этом состоянии он провел неделю.

Причиной проблемы стала кардиомегалия – увеличение сердца. При этом заболевании сокращение органа затрудняется, что повышает риск инсульта и сердечной недостаточности. Солнце спровоцировало эту проблему.

Ранее сообщалось, что анализ десятков миллионов диагнозов показал, что родившиеся с 1965 по 1996 год чаще болеют 17 видами рака, чем предыдущие поколения.

