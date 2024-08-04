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Кыргызстанка сообщила об изнасиловании на Иссык-Куле

Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие , фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 04:17 Фото: pexels
Кыргызстанка сообщила в полицию о сексуализированном насилии, которому подверглась ее сестра. По словам заявительницы, девушку похитили, избивали и насиловали несколько дней на Иссык-Куле, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Sputnik Кыргызстан, 26-летнюю девушку, инвалида II группы, похитили 29 июля в Тюпском районе двое мужчин.

Родственники потерпевшей утверждают, девушку избивали и насиловали четверо суток, заставляли пасти скот. У потерпевшей зафиксировали сотрясение мозга и перелом ноги. Они нашли ее на джайлоо Токтоян.

Областная милиция прокомментировала инцидент. В ведомстве подтвердили, что по этому факту завели уголовное дело по статье "Изнасилование".

Один из подозреваемых водворен на 48 часов в ИВС Тюпского ОВД, ему 31 год. Личность второго мужчины также установили: ему 36 лет. Оба уроженцы Иссык-Кульской области.

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